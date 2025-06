Novità per la salute | inaugurato il nuovo Info-Point contro il diabete

A Bicinicco si fa un passo avanti nella lotta contro il diabete con l'inaugurazione del diciassettesimo Info-Point Diabetologico di Comunità. Questo nuovo servizio non solo offre informazioni preziose, ma si inserisce in un trend crescente di attenzione verso la salute pubblica e la prevenzione. Un punto interessante? Maggiore consapevolezza porta a stili di vita più sani, trasformando la comunità in un alleato nella gestione della malattia. Scopri di più!

Un nuovo e importante servizio per la salute dei cittadini è stato inaugurato a Bicinicco, presso il Poliambulatorio di via Paviotti n. 6. Ha aperto i battenti il diciassettesimo Info-Point Diabetologico di Comunità della Bassa Friulana. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'Associazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Novità per la salute: inaugurato il nuovo Info-Point contro il diabete

Leggi anche Kate Middleton come sta davvero? La sua salute preoccupa i sudditi: ecco le ultime novità sulla malattia - Kate Middleton è al centro dell'attenzione: la sua salute preoccupa i sudditi, e le ultime notizie non fanno che alimentare il dibattito.