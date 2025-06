Novena in preparazione alla Pentecoste quinto giorno

In questo quinto giorno di novena in preparazione alla Pentecoste, prendiamoci un momento per riflettere sull'importanza di aprire il nostro cuore allo Spirito Santo. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un'opportunità per rinnovare la nostra fede e rafforzare la nostra comunità . In un mondo che cerca sempre più connessione, lasciamo che lo Spirito ci guidi verso una crescita autentica e virtuosa. Prepariamoci a ricevere un dono straordinario!

Nell'attesa di Pentecoste, evento spirituale così forte e significativo, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suo Spirito perché resti sempre nel nostro cuore e ci faccia crescere in virtù.  La Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli che sono nel Cenacolo.

Novena in preparazione alla Pentecoste, primo giorno - Inizia oggi la novena in preparazione alla Pentecoste: un viaggio spirituale che ci invita a riflettere e a rinnovarci.

