Novate Mezzola la voce dei giovani entra in Comune | nasce il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Novate Mezzola segna un passo avanti verso il futuro! Con la nascita del Consiglio Comunale dei Ragazzi, i giovani della comunità avranno finalmente una voce attiva nelle decisioni che li riguardano. Questo progetto non solo promuove la partecipazione giovanile, ma incoraggia anche un senso di responsabilità civica che può fare la differenza. È il momento di ascoltare le idee fresche e innovative dei nostri ragazzi: il cambiamento inizia da loro!

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Novate Mezzola tenutasi giovedì 22 maggio, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), un nuovo strumento di partecipazione che coinvolgerà l'Istituto Comprensivo di Novate Mezzola e che prenderà.

