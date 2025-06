Novanta serate di cinema all' Arena delle Cappuccine | eventi al via il 10 giugno

Dal 10 giugno, l'Arena delle Cappuccine si trasforma nel cuore pulsante del cinema all'aperto, con novanta serate che celebrano il grande schermo. Questo evento non è solo un'opportunità per godere di film cult sotto le stelle, ma rappresenta anche un rinnovato spirito di comunità e cultura, in linea con il crescente trend delle esperienze all’aperto. Non perdere l'occasione di vivere una magia unica: il cinema torna a far sognare!

L’arena, diventata negli anni un punto di riferimento culturale per il territorio, proporrĂ novanta serate consecutive di cinema all’aperto. La stagione è stata presentata questa mattina in Municipio a Bagnacavallo alla presenza di Gianni Gozzoli, Ivan Baiardi e Giacomo Togni dell’associazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Novanta serate di cinema all'Arena delle Cappuccine: eventi al via il 10 giugno

