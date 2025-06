Notti tropicali a Ravenna temperature notturne oltre i 20 gradi in città | Effetto del clima che cambia

A Ravenna, le notti tropicali sono diventate una realtà sempre più frequente: temperature sopra i 20 gradi anche dopo il tramonto. Questo fenomeno, segno evidente del cambiamento climatico, ha un impatto diretto sul nostro modo di vivere e di godere dell'estate. Un aspetto interessante? Queste temperature notturne influenzano il sonno e la vita sociale, rendendo le serate estive ancora più calde e vivaci. Pronti a scoprire il nuovo volto delle nostre notti?

Il mese di giugno è iniziato all'insegna di temperature decisamente calde, non solo di giorno, ma anche dopo il calar del sole. Ed ecco che arrivano quindi le prime "notti tropicali" della stagione 2025. Nella notte tra lunedì e martedì non si è scesi sotto il "muro" dei 20 gradi di temperatura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Notti "tropicali" a Ravenna, temperature notturne oltre i 20 gradi in città: "Effetto del clima che cambia"

Riporta ravennatoday.it: L'analisi del meteorologo Randi: "In base agli scenari mostrati dai modelli di clima, nel periodo 2036-2065 una città come Ravenna potrebbe arrivare a una media di 90-100 notti tropicali l’anno" ...

