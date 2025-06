Notte delle chiese in Duomo il concerto del coro Laudate & Paragon Singers

Il 6 giugno, il Duomo di Modena si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto del coro Laudate e dei Paragon Singers, per la decima edizione della Lunga Notte delle Chiese. Un evento che unisce fede e cultura, abbracciando oltre 150 diocesi in tutta Italia. Scopri come la musica sacra possa ravvivare l'anima e promuovere la comunità: non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica!

La Lunga Notte delle Chiese, evento di repisro nazionale patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, giunta alla decima edizione, coinvolge 150 diocesi e 220 luoghi compreso il Duomo di Modena: l'appuntamento nella nostra cattedrale è il 6 giugno alle 21 con il concerto di musica.

