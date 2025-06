Notte Bianca al Liceo Classico Minghetti

Il Liceo Classico Minghetti di Bologna si trasforma in un palcoscenico culturale il 4 giugno, dalle 18 alle 22, con la sua Notte Bianca! Un evento imperdibile che celebra l'arte e la cultura, coinvolgendo studenti e cittadini in un ricco programma di attività. Scopri come la tradizione scolastica si intreccia con l'innovazione, creando un’opportunità unica per incontrare ospiti speciali e vivere la scuola come mai prima d’ora!

Il Liceo Classico Minghetti di Bologna apre le porte alla cittadinanza tutta in occasione della sua notte bianca, in programma per mercoledì 4 giugno dalle ore 18 alle ore 22 presso la sede storica di via Nazario Sauro 18. La serata sarà caratterizzata da varie attività, anche con ospiti di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Notte Bianca al Liceo Classico Minghetti

