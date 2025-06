Notizie dal mondo Asvis Premiate le scuole | Sono un’iniezione di fiducia per lo sviluppo sostenibile

Le scuole premiate dall'ASviS rappresentano un faro di speranza per il futuro sostenibile del nostro paese. Questi riconoscimenti non solo valorizzano l'impegno educativo, ma stimolano anche una nuova generazione consapevole e attiva. In un momento in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, le iniziative scolastiche diventano fondamentali per costruire un domani migliore. Un invito a tutti noi: investiamo nei giovani, investiamo nel futuro!

Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 31 maggio 2025 “ Esprimo il mio apprezzamento per il valore formativo e civico delle attività promosse. Si tratta di una straordinaria occasione per diffondere tra i più giovani i principi dell’Agenda 2030, valorizzandone i talenti e accrescendone la consapevolezza ”. Con questo messaggio il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara si è rivolto alle oltre 100 scuole italiane che hanno partecipato a due concorsi nazionali dedicati all’educazione allo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

