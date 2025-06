Note d’autore torna il concorso per i giovani talenti

La musica è un linguaggio universale e i giovani talenti meritano di essere ascoltati! Torna il Concorso “San Lorenzo di Montenero”, un’occasione imperdibile per gli amanti degli strumenti a fiato. In un'epoca in cui la creatività è più che mai cruciale, questo evento celebra l'arte emergente in una cornice incantevole. Non perderti l’emozionante debutto questa sera alle 18: il futuro della musica è qui, pronto a farsi sentire!

Per i talenti del futuro torna il Concorso “San Lorenzo di Montenero”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica in collaborazione con il Conservatorio “Morlacchi”: questa settima edizione è dedicata agli strumenti a fiato, e si terrà, come sempre, nella suggestiva villa di San Lorenzo di Montenero nell’area del monte Tezio: oggi alle 18 ci sono le eliminatorie con esibizione dei partecipanti e selezione, domenica 15 giugno, alla stessa ora, il concerto dei vincitori, in due appuntamenti aperti al pubblico con biglietti su perugiamusicaclassica.com. Oggi si esibiranno così Marco Alberti, al corno, Alice Morosi, al flauto, Alessia Katrin Popescu, al saxofono (tutti accompagnati al pianoforte da Matteo Canalicchio), Mattia Rellini, al clarinetto, Elisa Costantini, al clarinetto (insieme a Raul Patrick Maritean al pianoforte), e Cristian Torzuoli, saxofono (insieme alla pianista Chiara Biagioli). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Note d’autore, torna il concorso per i giovani talenti

