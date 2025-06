Norvegia-Italia la probabile formazione | ecco le scelte di Spalletti

Venerdì 6 giugno, l'Italia si prepara a sfidare la Norvegia nelle qualificazioni al Mondiale, un match cruciale che potrebbe dare una spinta decisiva al cammino verso Qatar 2026. Spalletti punta su Ricci in mediana e Raspadori a supporto di Kean, con Retegui pronto a fare la differenza. Sarà interessante vedere come questi giovani talenti sapranno rispondere all'emozione di una gara che fa battere il cuore degli azzurri!

Venerdì 6 giugno l'Italia affronterà la Norvegia nella partita di qualificazioni al Mondiale. Ricci è l'alternativa a Rovella a centrocampo, Raspadori dietro Kean in attacco, ma Retegui è pronto a subentrare: queste le scelte di Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norvegia-Italia, la probabile formazione: ecco le scelte di Spalletti

Leggi anche Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

