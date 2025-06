Norvegia-Italia | la partita più importante dell'anno ma nessuno lo sa

La partita tra Norvegia e Italia potrebbe diventare il crocevia di un'intera generazione di calciatori. In un girone insidioso, l'Italia, campione del mondo, si trova a zero punti, un segnale inquietante in vista delle qualificazioni al mondiale 2026. Gli azzurri devono reagire per risollevare le sorti di una nazionale che sta vivendo un momento difficile. È il momento di scrivere una nuova storia. Non perdere questo appuntamento cruciale!

Leggi anche Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

