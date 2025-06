Norvegia Italia Drillo Olsen il guru degli anni ’90 | Azzurri non siete superiori Con Haaland e Odegaard possiamo battervi Però abbiamo un problema dietro… Il mio pronostico è questo

Elgin “Drillo” Olsen, l'iconico ct norvegese degli anni '90, lancia la sfida all’Italia: "Con Haaland e Ødegaard possiamo vincere!" Un'affermazione audace che rispecchia un trend crescente nel calcio, dove le squadre emergenti mettono in discussione le storiche potenze. E se il talento norvegese fosse la chiave per scrivere una nuova pagina della storia calcistica? Non sottovalutiamo il suo avvertimento: la difesa azzurra potrebbe rivelarsi il tallone

Le parole di Elgin ‘Drillo’ Olsen, leggendario ct della Norvegia, in vista della sfida di qualificazione ai mondiali contro l’Italia Nel pantheon dei commissari tecnici che hanno scolpito pagine memorabili nella storia del calcio, il nome di Egil “Drillo” Olsen risuona con un’eco particolare, specialmente per chi ha seguito le vicende della nazionale norvegese. Figura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Norvegia Italia, Drillo Olsen, il guru degli anni ’90: «Azzurri, non siete superiori. Con Haaland e Odegaard possiamo battervi. Però abbiamo un problema dietro… Il mio pronostico è questo»

Leggi anche Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

L'ex CT sicuro: "E' la Norvegia più forte di sempre, non credo l'Italia possa vincere"

Riporta calciomercato.com: L`ex commissario tecnico della Norvegia Egil Olsen ha rilasciato un`intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando la prossima sfida con l`Italia valida per le.

Moldavia-Norvegia, formazioni ufficiali: l'Italia potrebbe essere spettatrice interessata

Scrive tuttomercatoweb.com: Di seguito le formazioni ufficiali di Moldavia-Norvegia, partita valida per la prima giornata di qualificazione europea ai Mondiali 2026, Gruppo I. Ricordiamo che questo girone potrebbe essere ...

Italia, occhio: la Norvegia fa paura, nuovo show di Haaland e sei punti in due gare

Si legge su sport.virgilio.it: Due vittorie su due. Nove gol fatti e appena due subiti. Dopo aver travolto anche Israele, la Norvegia avvisa l’Italia: qualificarsi ai Mondiali del 2026 non sarà affatto una passeggiata. Il 6 giugno ...