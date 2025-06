Nonostante il pericolo icombente Daria è disposta a tutto per rivedere Gemini | le anticipazioni della seconda puntata di Doppio gioco

Questa sera il cuore di Doppio Gioco batte forte: Daria è pronta a tutto pur di rivedere Gemini, affrontando un pericolo imminente. La tensione cresce e le conseguenze degli eventi precedenti si faranno sentire. In un periodo in cui il thriller psicologico sta conquistando il piccolo schermo, questa serie non deluderà gli appassionati. Non perdere l'appuntamento alle 21.20 su Canale 5: la suspense è garantita!

Uno spavento tremendo che ha delle conseguenze impreviste. L’abbiamo lasciata così, al termine della prima puntata. Ma ecco che le risposte che cerchiamo stanno per arrivare, finalmente: stasera in tv, infatti, torna Doppio gioco. La serie tv, in onda alle 21.20 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity con la seconda puntata, ha per protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Nei ruoli, rispettivamente, di Daria, una giocatrice di poker, e Gemini, un criminale internazionale. La serie, scritta dal giallista Sandrone Dazieri, è diretta da Andrea Molaioli e vanta un cast di volti noti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nonostante il pericolo icombente, Daria è disposta a tutto per rivedere Gemini: le anticipazioni della seconda puntata di "Doppio gioco"

