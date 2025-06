Non solo parata e tricolore è la festa della Repubblica

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è molto più di una parata con il tricolore. È un momento per riflettere sulla scelta che ha definito l'Italia moderna: la nascita di una democrazia. In un periodo storico in cui i valori democratici sono messi alla prova, riscoprire il significato di questa festa diventa fondamentale. Un invito a unirci, celebrare le nostre radici e rilanciare l'impegno civico per un futuro migliore!

Ci sono feste che si capiscono al volo: Natale, compleanni, Ferragosto. Poi ce ne sono altre che sembrano più da adulti, o che da bambini si vivono solo perché “non si va a scuola”. Il 2 giugno è una di queste. Ma se ti fermi un attimo a capire che cos’è, scopri che è forse la più importante di tutte: è il giorno in cui l’Italia ha deciso cosa voleva diventare. E ha deciso di farlo votando, cioè con la testa, e non con le armi. Era il 1946. L’Italia usciva a pezzi dalla Seconda guerra mondiale, e da vent’anni di dittatura. Il fascismo era finito, Mussolini non c’era più, le città erano bombardate, la gente aveva fame e paura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Non solo parata e tricolore, è la festa della Repubblica

