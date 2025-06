Non solo la figlia della Meloni | il prof di tedesco minacciò anche i figli di Tajani e Salvini

La vicenda del prof di tedesco Stefano Addeo non riguarda solo la figlia della Meloni: sono stati minacciati anche i figli di Tajani e Salvini. Questo episodio evidenzia un clima di crescente violenza verbale nella società, dove l'odio si diffonde facilmente sui social. È un campanello d’allarme per tutti noi: come possiamo combattere l'intolleranza e proteggere le nuove generazioni? La risposta è nell'educazione e nel dialogo.

La violenza verbale che schizza fuori dal profilo social del prof Stefano Addeo, insegnante di tedesco in un istituto superiore della provincia di Napoli, non ha colpito solo la figlia di Giorgia Meloni, alla quale ha augurato la stessa fine di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola lapidata dall’ex fidanzato. In un post precedente (poi rimosso), includendo sempre la figlia della Meloni, aveva esteso l’augurio anche ai figli di Antonio Tajani e di Matteo Salvini. Questa volta, però, ai tre discendenti ha auspicato «la stessa sorte dei palestinesi a Gaza». L’immagine che accompagnava le parole mostrava proprio i tre esponenti del governo mentre stringevano la mano al premier israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Non solo la figlia della Meloni: il prof di tedesco minacciò anche i figli di Tajani e Salvini

Leggi anche Choc contro la figlia di Giorgia Meloni: le parole al veleno - Un'ondata di indignazione ha colpito il panorama politico italiano dopo un attacco alla figlia di Giorgia Meloni, legato alla tragica morte di Martina Carbonaro.

