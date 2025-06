Non si sentiva nulla Gigi D’Alessio fai le prove bene la prossima volta | la rabbia dei fan dopo il concerto a Napoli ma i problemi d’acustica ci sono sempre

Un concerto atteso, ma un'eco di delusione: i fan di Gigi D'Alessio hanno vissuto un'esperienza altalenante al Maradona di Napoli. La rabbia per l'acustica deficitaria si è fatta sentire tra gli spettatori, riportando alla luce un problema cronico degli eventi live. Questo episodio riaccende il dibattito sull'importanza di una buona qualità sonora nei concerti, un elemento fondamentale per trasformare un'esperienza musicale in un ricordo indimenticabile.

Per gli addicted dei concerti non è una novità, l’acustica allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli non è il massimo, soprattutto se si comprano i biglietti in alcuni settori laterali della tribuna Posillipo e dei Distinti. Eppure la pessima acustica ha sorpreso molti fan di Gigi D’Alessio che ieri, lunedì 2 giugno, hanno partecipato al concerto di Napoli. Decine di persone sui social hanno pubblicato video lamentandosi di non aver sentito quasi nulla, chiedendo, invano, “prove migliori” la prossima volta, e avvertendo altri fan per il concerto in previsione questa sera. “Gigi, per 70 euro portavo da casa un microfono mio, secondo me si sentiva meglio”, ironizza qualcuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it