non si manifesta per esasperare l odio contro israele lettera aperta

In un momento storico in cui le manifestazioni si fanno sempre più accese, una lettera aperta invita a riflettere sull'antisemitismo che rischia di travolgere il dibattito. Firmata da personalità di diverse origini, questo appello si propone di smascherare come l'odio verso Israele possa alimentare un clima pericoloso. Un'analisi fondamentale per chiunque voglia manifestare “per Gaza”, ricordando che la lotta per i diritti non deve mai scivolare nell'intolleranza.

Una lettera aperta rivolta soprattutto a chi si accinge a manifestare "per Gaza " senza considerare il mostro dell'antisemitismo trionfante che si nutre del biasimo e dell'odio verso Israele. La lettera nasce dall'iniziativa di un gruppo di persone di origine diversa – Claudio Velardi, Fiamma Nirenstein, Niram Ferretti, Iuri Maria Prado, Bruno Spinazzola, Aldo Torchiaro, Giancarlo Loquenzi, Massimo De Angelis, Paolo Sorbi, Nicoletta Tiliacos – che si sono ritrovate in modo spontaneo e informale per dire che non ci stanno a veder trasformata di nuovo l'Europa in terreno di caccia agli ebrei. Le manifestazioni dei prossimi giorni "contro la guerra di Gaza" e "per fermare Israele" sono iniziative irresponsabili nei confronti degli ebrei di tutto il mondo, perché avranno il doppio effetto di armare sempre più l'opinione pubblica contro il diritto di Israele a sconfiggere il nemico che vuole distruggerlo e di consentire all'antisemitismo di dispiegarsi in libertà, minacciando la vita di ogni ebreo.

