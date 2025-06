Non pensare al default! Gli Usa e il problema del debito

Il dibattito sul debito pubblico americano si infiamma nuovamente, ma attenzione: ignorare il termine "default" non lo farà svanire! Come insegna Lakoff, le parole hanno un peso. In un contesto globale di incertezze economiche e finanziarie, comprendere le implicazioni di questa crisi è cruciale. Scoprire come affrontare il problema potrebbe rivelarsi la chiave per evitare un vero tsunami economico. Sei pronto a saperne di più?

Una ventina di anni fa, il linguista George Lakoff spiegò nel bestseller “Non pensare all’elefante!” il potere evocativo delle parole: non bisogna mai usare i term. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "Non pensare al default!". Gli Usa e il problema del debito

Segnala ilfoglio.it: “Gli Stati Uniti non andranno mai in default", dice Bessent. Ma il fatto che il segreatario al Tesoro ne parli dimostra che il problema esiste, proprio a causa delle politiche di Trump ...

msn.com scrive: Il debito USA non solo sale in rapporto al Pil a livelli allarmanti, ma è frutto di una gestione negli anni a dir poco carente.

Segnala atuttonet.it: Sembrava che i problemi di default fossero una prerogativa ... «La fuga dai municipal bond americani mi fa pensare a quanto è successo in Europa con la tensione sui default dei debiti di paesi a ...