Non hanno l' estintore nel camion lo rubano al casello autostradale | nei guai

Un controllo di routine si trasforma in un caso di furto! Due autotrasportatori sono stati colti in flagrante sulla A13 per aver rubato un estintore al casello. Questo episodio mette in luce una prassi rischiosa nel settore dei trasporti, dove la sicurezza dovrebbe essere prioritaria. La mancanza di strumenti essenziali non solo espone i conducenti a multe salate, ma può anche compromettere la sicurezza su strada. Un alert per tutti gli autotrasportatori!

Dalla possibile multa alla denuncia per furto. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi lungo la A13, durante un controllo della polizia stradale sui mezzi che trasportano merci pericolose. A finire nei guai due autotrasportatori. Come riporta BolognaToday, all'atto dell'ispezione di un camion, gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Non hanno l'estintore nel camion, lo rubano al casello autostradale: nei guai

