Non andrò a votare E Giannini attacca Pardini sul referendum

Il rifiuto di Mario Pardini di partecipare ai referendum dell’8-9 giugno accende il dibattito sul valore del voto. Gianni Giannini, in un'accesa critica, mette in luce una tendenza preoccupante: disertare le urne sembra diventare un'opzione per alcuni leader locali. In un momento storico in cui la partecipazione democratica è fondamentale, questa scelta solleva interrogativi sul futuro delle nostre istituzioni. È ora di riflettere: quale sarà il nostro ruolo?

"Non male il sindaco Mario Pardini che, presentandosi in contraddittorio con il sindaco di Capannori in una rubrica televisiva, serenamente annuncia che ai referendum dell’8-9 giugno non andrà a votare; allineandosi così alle indicazioni che confusamente gli vengono dal main stream più regressivo di governo". Lo dice Gianni Giannini, consigliere comunale Pd, secondo cui "il sindaco a ogni piè sospinto, ipocritamente annuncia che la sua missione di mandato è quella di ri-avvicinare gli elettori alla politica ed alle istituzioni. Avremmo capito (ma non giustificato) se il cittadino Mario Pardini, di genia familiare di imprenditori, categoria culturalmente allergica alla comprensione dei diritti sindacali, avesse espresso un suo personale intendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ”Non andrò a votare“. E Giannini attacca. Pardini sul referendum

Leggi anche Salvini: “Al referendum non andrò a votare, starò con i figli” - Matteo Salvini annuncia la sua decisione di non partecipare al referendum, sottolineando l'importanza della libertà di scelta per gli italiani.

Ne parlano su altre fonti

”Non andrò a votare“. E Giannini attacca. Pardini sul referendum. 🔗Su questo argomento da altre fonti