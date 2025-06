Nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Premiata per l' alto profilo umano e professionale

Lucia Magnani, santarcangiolese di spicco, è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana! Un riconoscimento che celebra non solo il suo impegno professionale, ma anche il suo alto profilo umano. In un'epoca in cui la comunità e il senso di responsabilità sono più importanti che mai, la sua storia ci invita a riflettere su quanto ognuno di noi possa contribuire al bene comune. Un esempio da seguire!

La vicesindaca di Santarcangelo, Michela Mussoni, e il prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, hanno conferito a Lucia Magnani, santarcangiolese, l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, riconoscimento riservato a chi si è distinto per meriti nel campo delle.

