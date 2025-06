Nome utente WhatsApp | in arrivo la nuova funzione per proteggere la privacy

WhatsApp si prepara a rivoluzionare la privacy con l'arrivo dei nomi utente! Questa novità, attesa da molti, permetterà di comunicare senza rivelare il proprio numero di telefono, rispondendo a una crescente esigenza di sicurezza nel mondo digitale. Con questa funzione, l'app si allinea a competitor come Telegram e Signal, aprendo la strada a conversazioni più sicure e riservate. Non perdere l'occasione di scoprire un nuovo modo di socializzare!

WhatsApp sta per introdurre una delle funzionalità più richieste dagli utenti: il nome utente. Questo aggiornamento, ispirato a competitor come Telegram e Signal, segna una svolta epocale nella protezione della privacy. Finalmente, sarà possibile interagire senza condividere il proprio numero di telefono personale con sconosciuti o nuovi contatti. Scopriamo nel dettaglio come funzionerà, le regole da rispettare e quando arriverà. Come aggiungere filtri alle videochiamate WhatsApp. Perché WhatsApp introduce i nomi utente?. L'obiettivo primario è proteggere la privacy degli utenti. Come rivelato da WABetaInfo e Technoblog, la funzione permetterà di: Nascondere il numero di telefono a chi non è nei contatti.

