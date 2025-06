No al trasloco della biblioteca Raccolte quasi 1 400 firme

Quasi 1.400 voci unite per difendere la cultura: la biblioteca "Carducci" resta un simbolo di conoscenza e comunità. Il progetto di trasloco verso l'ex municipio scatena una mobilitazione senza precedenti, segno di un crescente attaccamento ai luoghi che custodiscono la nostra storia. In un’epoca in cui le biblioteche stanno cambiando volto, è stimolante vedere come cittadini e lettori si facciano sentire!

Quasi 1.400 firme per dire "no" allo spostamento della biblioteca "Carducci", destinata a lasciare la storica sede del Sant’Agostino dopo la decisione della giunta di spostarla all’ex municipio in piazza Matteotti. Di queste, 1.132 sono state raccolte con una petizione on line, mentre altre 252 verranno protocollate in Comune stamani da Marco Giannini (nella foto), noto insegnante nonché promotore della petizione e primo firmatario. Tutto questo alla vigilia della presentazione, in agenda domani alle 11,30 al Sant’Agostino, del progetto del nuovo archivio storico e della biblioteca. "Non so se qualcuno andrà a protestare – dice Giannini – ma posso dire che queste 252 firme sono state raccolte in soli due mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - No al trasloco della biblioteca. Raccolte quasi 1.400 firme

