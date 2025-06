Niente denaro ma ore di mutuo aiuto | la Banca del Tempo compie 30 anni ma rischia di chiudere

In un'era in cui il denaro sembra dominare ogni aspetto della vita, la Banca del Tempo di Ravenna offre una visione alternativa: il valore del tempo condiviso. Fondata 30 anni fa, questa iniziativa di mutuo aiuto rischia di chiudere, lasciando un vuoto nella comunità . La domanda è: possiamo davvero permetterci di perdere un'opportunità per creare legami e supporto reciproco? Scopri come il tempo può diventare il nostro bene più prezioso.

In un'epoca in cui il tempo sembra sempre mancare, a Ravenna - come in tante altre città d'Italia e del mondo - esiste un modo alternativo di concepire il valore delle ore: si chiama Banca del Tempo e da ben 30 anni rappresenta un presidio di solidarietà e mutuo aiuto nel cuore della città . Si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Niente denaro, ma ore di mutuo aiuto: la Banca del Tempo compie 30 anni ma rischia di chiudere

