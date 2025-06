Nicolò Fatai il pilota di aerei diventato influencer | Porto i social in cabina e passa la paura di volare

Volare ad alta quota non è mai stato così affascinante! Nicolò Fatai, pilota milanese e influencer, trasforma ogni volo in un racconto coinvolgente sui social. Con quasi 100.000 follower su Instagram, porta il pubblico in cabina, condividendo esperienze e sfatando miti sulla paura di volare. In un'epoca in cui la connessione umana è fondamentale, il suo diario di bordo digitale offre una nuova prospettiva sul mondo dell'aviazione. Scopri il cielo come non l'hai mai visto

Milano – Volare ad alta quota non è mai stato così social. Parola di Nicolò Fatai: il pilota di linea milanese, ha raggiunto quasi centomila follower sul suo profilo Instagram “The Italian Pilot”. Per Fatai, presente anche su TikTok e YouTube, la pagina online è un po’ come un diario di bordo; ogni giorno racconta le sue esperienze in volo e sfata falsi miti legati al mondo dell’aeronautica; ad esempio spiegando le dinamiche che hanno innescato gli incidenti aerei tristemente entrati nella storia. Il pilota, che ormai da anni fa il pendolare tra gli States e l’Italia, utilizza i social per portare i suoi utenti tra le nuvole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nicolò Fatai, il pilota di aerei diventato influencer: “Porto i social in cabina e passa la paura (di volare)”

