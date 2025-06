Nicolò Di Mattia campione europeo di organetto su Rai 2 domenica 8 giugno

Domenica 8 giugno, alle 10, Rai 2 ospiterà Nicolò Di Mattia, giovane campione europeo di organetto, pronto a incantarci con la sua arte nella rubrica “Videobox”. Questo appuntamento non è solo una celebrazione del talento, ma un viaggio nel cuore della musica popolare italiana, che sta vivendo un vero e proprio rinascimento. Non perdere l'occasione di scoprire come il passato musicale si intreccia con il presente!