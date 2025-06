Nicole Bracco trionfa al Trofeo Mariangela Con Noi a Somma Lombardo

Nicole Bracco ha nuovamente brillato al Trofeo Mariangela Con Noi di Somma Lombardo, conquistando la sua decima vittoria con un'irresistibile maglia rossa fuoco. In un contesto sempre più competitivo per le giovani cicliste, Bracco si conferma un punto di riferimento, ispirando le nuove generazioni a osare e a superarsi. La sua determinazione è un chiaro segnale: il talento femminile nel ciclismo è destinato a crescere. Non perdere di vista questa stella in ascesa

Vince da super favorita, da super controllata, da punto di riferimento per le avversarie, con quella maglia rossa fuoco che spicca in mezzo al gruppo. Nicole Bracco firma la sua decima vittoria a Somma Lombardo, nel Varesotto, dove le donne della categoria esordienti hanno gareggiato per il Trofeo Mariangela Con Noi valido tra l’altro per l’assegnazione dei titoli di campionessa lombarda di primo e secondo anno. Bracco trionfa alla sua maniera, con uno scatto perentorio e potente in dirittura di arrivo, dopo che le sue compagne erano in testa a tenere alta l’andatura. Prende e va, ai 250 metri, quasi fosse sola al comando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nicole Bracco trionfa al Trofeo Mariangela Con Noi a Somma Lombardo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nicole Bracco trionfa al Trofeo Mariangela Con Noi a Somma Lombardo

Si legge su sport.quotidiano.net: Nicole Bracco vince la sua decima gara a Somma Lombardo, aggiudicandosi il Trofeo Mariangela Con Noi e il titolo di campionessa lombarda.

Nicole Bracco trionfa alla Targa d’Oro di Legnano: terza vittoria consecutiva

Riporta ilgiorno.it: Nicole Bracco senza freni ... la categoria donne esordienti. Bracco si inventa una volata capolavoro che le vale la terza perla in questa stagione dopo i trionfi a Riccione e in quel di Castiglion ...

Ciclismo femminile: la maglia rosa Nicole Bracco trionfa in solitaria nella tappa di casa

Segnala targatocn.it: Frazione intitolata "Aspettando il Giro" in onore dell'apertura della settimana rosa di Cesano Maderno che culminerà giovedì 29 maggio con l'arrivo della diciottesima tappa del Giro D'Italia 2025 per ...