Nico Paz Inter Fabregas si porta con sé il gioiello del Como? I tifosi sognano il colpo!

Nico Paz all’Inter? I tifosi sognano un colpo da maestro! Con l’ipotesi Fabregas sulla panchina nerazzurra, il giovane gioiello del Como potrebbe diventare il prossimo protagonista di una grande operazione di mercato. In un contesto in cui le squadre cercano talenti freschi, la storia di Paz rappresenta non solo un'opportunità, ma anche un segnale di speranza per un futuro scintillante. Rimanete sintonizzati!

Le condizioni rimangono complicate. A lungo accostato al calciomercato Inter, il nome di Nico Paz potrebbe tornare prepotentemente di moda qualora si concretizzasse l’arrivo di Cesc Fabregas sulla panchina nerazzurra. A parlare di questo scenario è la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano spiega le difficoltà dell’operazione, dovute al controllo sul cartellino del giocatore che ha il Real Madrid. Il Como intanto lavora per prolungare il prestito del talento argentino di un’ulteriore stagione. NICO PAZ INTER – « E se nel viaggio da Como a Milano Cesc Fabregas venisse seguito anche dal gioiellino Nico Paz? Il 19enne talento mancino è stato lanciato in maniera poderosa dallo stesso tecnico catalano, ma è protetto dalla società che gestisce il suo cartellino: il Real Madrid, non l’ultimo d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, Fabregas si porta con sé il gioiello del Como? I tifosi sognano il colpo!

Leggi anche Inter, altro che Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo - L'Inter si prepara al mercato estivo mentre il finale di stagione si avvicina. Dopo aver escluso Jonathan David come opzione per l'attacco, i nerazzurri puntano su un nuovo profilo per un grande investimento.

Su questo argomento da altre fonti

L’Inter dimentica Nico Paz: Fabregas sceglie lui dal Como

Riporta spaziointer.it: Per l'Inter, strada in salita per Nico Paz ma grazie a Fabregas può arrivare un altro grande talento dei lariani La finale di Champions League, conclusa Fabregas nome caldo per la panchina dell'Inter, ...

GdS - L'Inter sogna ancora Nico Paz. E intanto in ritiro cresce l'amicizia con Lautaro...

Secondo msn.com: Non solo Fabregas. Dal Real Madrid, passando da Como, all'Inter potrebbe arrivare anche Nico Paz, gioiello 19enne già nel giro della nazionale argentina e seguito da mesi dagli scout interisti. Come c ...

Fabregas-Inter tra indizi e retroscena: incontro Roma e ultime su Nico Paz | ESCLUSIVO

calciomercato.it scrive: Fabregas tra Inter e Roma le ultime clamorose indiscrezioni sul futuro del tecnico spagnolo. Dichiarazioni esplosive ...