Nick Frost parla della sua trasformazione in Hagrid per la serie TV Harry Potter della HBO

Nick Frost si prepara a vestire i panni di Hagrid nella nuova serie HBO di Harry Potter, un ruolo iconico che promette di riportare magia e nostalgia. Con il crescente boom delle serie TV ispirate ai classici, questa trasformazione segna un momento cruciale per i fan della saga. Frost ha rivelato dettagli intriganti sul suo approccio al personaggio, invitando tutti a scoprire come rivisiterà il leggendario guardiacaccia di Hogwarts. Non perdere questa avventura!

Nick Frost, star di Harry Potter, che interpreta Rubeus Hagrid nella serie HBO basata sulla popolare serie di libri di J.K. Rowling, anticipa la sua imminente trasformazione nel guardiacaccia di Hogwarts. Dopo diversi annunci importanti sul cast, la serie TV dovrebbe entrare in produzione in estate presso i Warner Bros. Studios Leavesden, dove è stata girata la serie cinematografica. Frost si è unito al cast di Harry Potter che finora include Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione), Alastair Stout (Ron), John Lithgow (Silente), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape) e Paul Whitehouse (Filch). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

