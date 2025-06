Niburi Combo e il Ritorno di Ugo e Pino

Ugo e Pino tornano protagonisti in una nuova avventura spaziale, un viaggio che va oltre il Sistema Solare nella fascia di Kuiper. In un'epoca dominata da intelligenza artificiale e tecnologie avanzate, la loro missione ci ricorda il valore delle esperienze umane e delle emozioni. Questi "rifiuti" dell'era moderna potrebbero dimostrare che, a volte, ciò che è vecchio ha ancora molto da insegnare. Pronti a riscoprire il potere della nostalgia?

Dopo anni di inattivitĂ , Ugo e Pino vennero richiamati in servizio per una nuova spedizione oltre il Sistema Solare, direzione: fascia di Kuiper. Nella loro navicella, però, niente intelligenza artificiale, nĂ© briciole autonome. Solo vecchie attrezzature e una scorta emotiva di nostalgia e stanchezza. Ormai erano considerati “vuoti a perdere”. Nella seconda metĂ del XXXV secolo, il concetto di pianeti nani come Plutone, Sedna o Eris era consolidato da oltre 1500 anni. Ma strane interferenze gamma e i controversi studi di Zecharia Sitchin su antichi testi sumeri fecero supporre la presenza di un oggetto ancora ignoto: Niburi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Niburi, Combo e il Ritorno di Ugo e Pino

