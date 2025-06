News Napoli ultim’ora dalla Nazionale | lavoro differenziato per il big azzurro

In una settimana cruciale per il Napoli, uno dei suoi big sta affrontando un lavoro differenziato con la nazionale. Questo potrebbe influenzare le dinamiche della squadra in vista della finale di campionato. Con l'attenzione rivolta al titolo, la gestione degli infortuni e delle energie diventa fondamentale. La sfida è non solo sportiva, ma anche strategica: il Napoli saprà trarre il meglio dai suoi talenti? Rimanete sintonizzati!

In casa Napoli arriva una notizia riguardante uno dei big azzurri impegnati in questi giorni con gli impegni delle proprie Nazionali. A poco più di una settimana dal termine del campionato di Serie A, è arrivato il momento per diversi azzurri di raggiungere le proprie Nazionali per i vari impegni. Già da diversi giorni, è scattato per esempio il raduno dell’Italia, che vede tra i protagonisti anche i vari Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Alex Meret. Niente da fare, invece, per Alessandro Buongiorno, evidentemente non al meglio in seguito al problema che lo ha tormentato nell’ultima parte di stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - News Napoli, ultim’ora dalla Nazionale: lavoro differenziato per il big azzurro

Leggi anche Serie A, le news sull'ultima giornata: Consiglio di Lega sospeso, è scontro sulle date di Napoli-Cagliari e Como-Inter - Nell'ultima giornata di Serie A, scontro sulle date di Napoli-Cagliari e Como-Inter, con il consiglio di lega sospeso.

