Newcleo e Javys siglano accordo per reattori nucleari innovativi in Slovacchia

Newcleo e Javys uniscono le forze per portare l'innovazione nucleare in Slovacchia, dando vita a una joint venture che promette di rivoluzionare il panorama energetico. Quattro reattori di terza e quarta generazione non sono solo una risposta alla crescente domanda di energia pulita, ma anche un passo verso un futuro più sostenibile. In un'epoca in cui la transizione ecologica è fondamentale, questa alleanza rappresenta una sfida audace alle tradizionali fonti di energia.

Newcleo, la startup che punta a creare energia pulita e sicura dal nucleare, ha firmato un accordo con Javys, la società di stato slovacca per la gestione del combustibile nucleare. Insieme costituiranno una joint venture che punta a realizzare in Slovacchia quattro reattori di terza e quarta generazione, sfruttando la capacità di questi ultimi di bruciare le scorie nucleari e chiudere il ciclo del combustibile. La firma dell'accordo - spiega Newcleo - apre la strada all'utilizzo del combustibile nucleare esaurito e sostiene l'indipendenza energetica della Slovacchia e dell'Europa. "Oggi siamo all'alba di un nuovo modello per l'industria dell'energia nucleare, dove aziende pubbliche e private collaborano per chiudere il ciclo del combustibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Newcleo e Javys siglano accordo per reattori nucleari innovativi in Slovacchia

Leggi anche Newcleo-Javys, parte la joint venture per reattori modulari avanzati in Slovacchia - In un momento in cui l'Europa cerca disperatamente di ridurre la dipendenza energetica, nasce una nuova speranza: la joint venture tra newcleo e javys per reattori modulari avanzati in Slovacchia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Newcleo e Javys siglano accordo per reattori nucleari innovativi in Slovacchia

Come scrive quotidiano.net: Newcleo e Javys collaborano per realizzare reattori nucleari che utilizzano combustibile esaurito, promuovendo l'indipendenza energetica della Slovacchia.

Newcleo-Javys, parte la joint venture per reattori modulari avanzati in Slovacchia

Si legge su msn.com: La firma dell'accordo in occasione del vertice tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro slovacco Robert Fico apre la strada all'utilizzo del combustibile nucleare esaurito e ...

Newcleo firma accordi per costruire reattori nucleari di 4a generazione in Slovacchia

Come scrive msn.com: Lo rende noto newcleo con un comunicato. L'accordo con l'azienda di stato Javys prevede la creazione di una joint venture per costruire fino a quattro reattori da 200 megawatt raffreddati al ...