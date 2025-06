New York lo spettro dei dazi impatta sul lusso Moscot cerca nuovi orizzonti in Medio Oriente

Tra le sfide dei dazi e la ricerca di nuovi orizzonti, Moscot si aggira tra le opportunità del Medio Oriente, un mercato in crescita e ricco di potenzialità. Trovare partner affidabili con standard elevati non è facile, ma questa potrebbe essere la svolta strategica per il brand. Scopri come Moscot sta pianificando di espandersi oltre confine, puntando a coniugare qualità e innovazione in una delle regioni più promettenti del mondo.

È difficile per Moscot riuscire a trovare partner che producano con standard di alta qualità. Una delle opzioni potrebbe essere il Medio Oriente. Parte della produzione, sicuramente minoritaria, potrebbe avvenire lì e servire proprio quel mercato.

