Netflix Tudum tutto sulle serie e i film più attesi in arrivo da Stranger Things a Frankenstein

Netflix ha acceso i motori dell'attesa con Tudum, svelando le novità più entusiasmanti in arrivo! Dalla conclusione di cult come Stranger Things e Squid Game, alle seconde stagioni di Mercoledì e One Piece, il palinsesto si fa scoppiettante. Ma ciò che colpisce è l'interpretazione di Frankenstein: un classico che torna a far parlare di sé in chiave moderna! Preparati a un autunno di binge-watching imperdibile!

L'evento Tudum e le informazioni che lo hanno preceduto riunite con i dati essenziali sui capitoli finali di Stranger Things e Squid Game, sulle seconde stagioni di Mercoledì e One Piece e sui film di Frankenstein e Knives Out. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Netflix Tudum, tutto sulle serie e i film più attesi in arrivo da Stranger Things a Frankenstein

