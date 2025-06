nella testa dei campioni fra psiche emozioni e respiri profondi

Nella frenesia di un mondo che corre, il successo non è solo questione di talento, ma anche di mente. Nicoletta Romanazzi, mental coach di Fedez e molti altri, lo dimostra ogni giorno. La sua esperienza al Festival di Sanremo testimonia l’importanza della psiche nel raggiungere traguardi inaspettati. Imparare a gestire emozioni e respirazione può trasformare il tuo approccio alla vita e al lavoro. Scopri come i campioni tracciano il loro percorso!

Per inquadrare subito il suo raggio d'azione, far comprendere in pochi secondi cosa faccia e dove intervenga quando viene chiamata in soccorso, torniamo al mese di febbraio di quest'anno, alla serata finale di Sanremo, al quarto posto di Fedez, impronosticabile alla vigilia. Lei, Nicoletta Romanazzi, da 24 anni affermata mental coach, una sfilza di campioni e personaggioni – " Alcuni insospettabili di cui non rivelerò l'identità nemmeno sotto tortura" – che ha fatto respirare, "proprio così, respirare ci libera dalle tossine, scioglie le emozioni e ci riporta a quando eravamo bambini leggeri.", lei, origini pugliesi, romana del quartiere Flaminio, tre figlie femmine (una è la sua assistente e social media manager, un'altra fa la mental coach come lei, la terza è una stilista), un'accademia che ha una lista d'attesa lunga così, insomma lei che l'oro olimpico di Marcell Jacobs quattro anni fa portò brutalmente alla celebrità, fu l'ultima persona che Fedez incrociò prima di salire sul palco, facendolo – appunto – respirare.