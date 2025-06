Nella nuova giunta priorità agli ex assessori | Nargi chiarisce

La nuova giunta di Avellino si prepara a prendere forma, ma il sindaco Laura Nargi non lascia nulla al caso. La priorità sembra essere quella di coinvolgere gli ex assessori, segno che il dialogo e l’esperienza pregressa sono fondamentali in un momento di transizione politica. In un contesto più ampio, questo approccio riflette un trend crescente: le amministrazioni cercano stabilità e continuità in tempi incerti. Riuscirà Nargi a trovare il giusto equilibrio?

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Avellino Laura Nargia ncora non scioglie i nodi sulle nomine per la ricomposizione della giunta, ma ammette come o gni decisione non possa non passare per il confronto serrato con gli assessori riferimento dell’ex sindaco Gianluca Festa, sia quelli che le stesse ha revocato che i dimissionari. Il punto della situazione del Sindaco arriva a margine della conferenza stampa di presentazione dell’ Irpinia Pride e la Nargi assicura che entro questa settimana assumerà le sue decisioni. “ Come ho annunciato anche in Consiglio Comunale ovviamente avevo il dovere di parlare prima con la maggioranza che mi ha accompagnato comunque in questo percorso, in questo viaggio – commenta- quindi è chiaro che sono previste delle nomine anche per chi ha già fatto parte dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it