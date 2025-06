Nel weekend torna il tour sui sovrani senza corona di Palermo | i Florio

Nel weekend, Palermo rivive la sua storia con il tour dedicato ai Florio, i sovrani senza corona che hanno plasmato la città. Sabato 7 e domenica 8 giugno, unisciti a questo affascinante viaggio tra arte e cultura, esplorando i luoghi che hanno visto nascere un rinascimento palermitano. Scopri come una famiglia ha saputo risvegliare l’anima di una città, unendo passato e presente in un'esperienza unica. Non perdere l'occasione di respirare la grandezza di Palermo

Sabato 7 giugno alle 17 e domenica 8 giugno alle 10:30, viaggio storico stimolante e appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. I Florio furono artefici di un risveglio culturale, artistico e sociale, che trasformò Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nel weekend torna il tour sui sovrani senza corona di Palermo: i Florio

