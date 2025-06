Nel Torinese è caccia all' emù | il secondo uccello più grande al mondo è scappato da un allevamento privato

Nel torinese, l'avventura di un emù in fuga sta catturando l'attenzione di tutti. Dal 16 maggio, questo affascinante uccello australiano ha costretto la comunità a mobilitarsi in una vera e propria "caccia". In un periodo in cui la fauna esotica sta diventando sempre più presente nelle nostre vite, quanto è importante preservare la biodiversità e l'equilibrio tra uomo e natura? Segui la storia e scopri come si evolve questa curiosa vicenda!