Nel mio docufilm racconto cos’è l’essenziale

Stasera alle 21, il cinema Apollo di Ferrara ospiterà il docufilm "L’essenziale – une pedalata in Ladakh" di Paolo Franceschini, un viaggio che va oltre la semplice pedalata. In un'epoca in cui ci si interroga sul significato di essenzialità e sostenibilità, Franceschini ci invita a riflettere su cosa davvero conta. Scopri come una sfida in bici tra le montagne indiane può insegnarci a riscoprire ciò che è fondamentale nella vita. Non perdere questa esperienza unica!

Da stasera alle 21 al cinema Apollo di Ferrara, parte la tournèe di Paolo Franceschini, il 'comicista' comico e ciclista mirabellese nelle sale italiane con il docufilm ' L'essenziale – une pedalata in Ladakh ' tra le montagne dell'India. Com'è nata l'idea? "Io e altre sei persone da circa un anno lavoravamo per andare in bici sul passo transitabile da mezzi più alto del mondo, cioè l'Umling La, in Tibet, a 5800 metri di quota. Siamo stati i primi italiani a riuscirci. Abbiamo fatto 19 passi himalayani sempre sopra i 4.000. Fisicamente massacrante, tra strade inaffrontabili e sterrati, e la cosa che mi ha scioccato è stato raggiungere la nostra meta da record e trovarla perfettamente asfaltata.

