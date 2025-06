Nel cuore del quartiere Lavagna | Qui ci sentiamo abbandonati

Nel quartiere Lavagna, a Corsico, un episodio di violenza scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Le macchie di sangue lungo via Curiel raccontano una storia di paura e tensione, ma anche di resilienza. Questo evento non è solo un fatto isolato: si inserisce in un contesto più ampio di crescente richiesta di attenzione per la sicurezza nelle città. È tempo di ripensare le nostre strade e i luoghi che abitiamo.

In via Curiel, a Corsico, le tracce di una notte di violenza sono ancora ben visibili. Ripercorrendo la strada, seguendo le impronte lasciate dal sangue, si snoda il percorso di una lite degenerata in un’aggressione feroce. Le macchie appaiono già sull’attraversamento pedonale, poi proseguono sul marciapiede all’angolo tra via Curiel con via Magnolie fino a una piccola struttura in cemento – una sorta di rotonda che delimita un giardinetto – dove la vittima è stata soccorsa, verosimilmente dalla compagna e da altri presenti. È lì, nel cuore del quartiere Lavagna, che si è consumata l’ultima scena dell’aggressione, tra chiazze di sangue che raccontano più di mille parole sulla ferocia dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel cuore del quartiere Lavagna: "Qui ci sentiamo abbandonati"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nel cuore del quartiere Lavagna: Qui ci sentiamo abbandonati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nel cuore del quartiere Lavagna: "Qui ci sentiamo abbandonati"

Lo riporta ilgiorno.it: In via Curiel, a Corsico, le tracce di una notte di violenza sono ancora ben visibili. Ripercorrendo la strada, seguendo le impronte lasciate dal sangue, si snoda il percorso di una lite degenerata in ...