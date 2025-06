Nel centro di distribuzione Amazon di Colleferro l’iniziativa Promozione della Salute negli ambienti di lavoro | Approcci Integrati

Oggi, il centro di distribuzione Amazon di Colleferro ha dato il via a un'importante iniziativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, promossa da ASL Roma 5. In un'epoca in cui il benessere dei dipendenti è sempre più al centro dell'attenzione, questo progetto offre strumenti pratici per migliorare gli ambienti lavorativi. Un investimento che non solo tutela la salute, ma stimola anche la produttività. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà questa iniziativa!

Il centro di distribuzione Amazon di Colleferro ha ospitato oggi la prima fase di un progetto dedicato alla sicurezza e alla salute negli ambienti di lavoro. L'iniziativa, promossa da ASL Roma 5, si svilupperà in due giornate e ha l'obiettivo di fornire alle aziende del territorio strumenti.

Amazon apre un nuovo centro distribuzione a Colleferro, 500 assunzioni

Si legge su roma.corriere.it: Il centro di distribuzione tra i comuni di Castelguglielmo ... che si è occupato della realizzazione del magazzino di Colleferro. Amazon si avvarrà di questo sito per immagazzinare i prodotti ...

Amazon a Colleferro, ora è ufficiale. 500 posti di lavoro: ecco come candidarsi

Lo riporta romatoday.it: Il centro di distribuzione di Colleferro sarà il secondo magazzino aperto da Amazon nella Regione Lazio dopo quello di Passo Corese, inaugurato nel 2017. Vailog srl (Gruppo Segro) è lo ...

Amazon raddoppia nel Lazio: un centro

Scrive roma.repubblica.it: Anzi, Amazon raddoppia. Dopo il centro aperto a Passo Corese nel 2017, la multinazionale di Jeff Bezos aprirà in autunno di quest'anno il nuovo centro di distribuzione a Colleferro: la struttura ...