Nei Paesi Bassi Wilders fa cadere il governo di destra voleva leggi più dure sui migranti

Nei Paesi Bassi, il leader del partito di estrema destra PVV, Geert Wilders, ha fatto crollare il governo in carica, mettendo in evidenza le tensioni crescenti su politiche migratorie più severe. Questa crisi politica, che arriva in un contesto europeo segnato da un aumento dell'anti-migrazione, solleva interrogativi su come le democrazie occidentali affronteranno le sfide legate all'immigrazione. Un punto interessante: quanto influiscono queste scelte sull’unità

Il partito di estrema destra Pvv, guidato da Geert Wilders, ha ritirato il suo sostegno alla maggioranza nei Paesi Bassi e ha fatto cadere il governo. L'esecutivo è durato per meno di un anno. Alla base dei contrasti c'erano le politiche migratorie: Wilders voleva che fossero più restrittive, ma non era riuscito a far passare le riforme che chiedeva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

