negoziato senza tregua

Il vertice di Istanbul segna un momento cruciale nel complesso scacchiere geopolitico. La Turchia dichiara che non è stato un fallimento, ma il memorandum russo racconta un'altra storia. Mosca non fa concessioni, mantenendo ferme le sue richieste. Questo stallo mette in luce la fragilità dei negoziati e i freni a una pace duratura, mentre il mondo osserva con ansia l'evoluzione di un conflitto che ha ripercussioni globali. Riuscirà la diplomazia a

La Turchia assicura: il vertice di Istanbul non è stato un fallimento. Ma a leggere le indiscrezioni che arrivano dal memorandum russo, non solo non si tratta di un successo, ma sfiora la presa in giro. Mosca rimane ferma sulle sue posizioni: disarmo dell'Ucraina, riconoscimento dei territori conquistati, nessuna richiesta di danni e pace "solo dopo che in Ucraina si saranno tenute le elezioni". La conclusione del conflitto, insomma, è ancora lontana. Le due delegazioni, forse, si ritroveranno a fine mese, mentre un incontro diretto fra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, non è ancora in programma.

