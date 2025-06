Nazionale si ferma pure Gabbia La difesa è da inventare e giochiamo contro Haaland e Sorloth

L’Italia si prepara alla sfida contro la Norvegia con una difesa in crisi: l'infortunio di Gabbia complica ulteriormente i piani di Spalletti. La pressione è alta, dato che i nostri avversari vantano attaccanti del calibro di Haaland e Sorloth. Questo incontro potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro azzurro nelle qualificazioni ai Mondiali. Un’occasione imperdibile per dimostrare che la forza di un grande team risiede anche nella capacità di superare le avversità!

È sempre più emergenza nella settimana che conduce a Norvegia-Italia match valido per qualificazioni Mondiali (venerdì sera a Oslo, ore 20.45). È la prima partita dell’Italia ma è già quella decisiva. Il commissario tecnico Luciano Spalletti deve fronteggiare numerose assenze in difesa. E oggi si è fermato anche il milanista Gabbia che – vista la moria generale – era candidato a un posto da titolare. Scrive Sky Sport che il difensore del Milan si è fermato per un problema al polpaccio. Si tratta di un indurimento che verrà valutato strumentalmente nelle prossime ore e che quasi certamente lo terrà fuori dalla sfida con la Norvegia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nazionale, si ferma pure Gabbia. La difesa è da inventare e giochiamo contro Haaland e Sorloth

