Nazionale parla Di Lorenzo in conferenza stampa | Non possiamo più sbagliare

La Nazionale azzurra è pronta a ripartire e Lorenzo lo sa bene: "Non possiamo più sbagliare". Dopo l'eliminazione ai quarti di finale, ogni match diventa cruciale. L'esordio contro la Norvegia si avvicina e la pressione è alta, ma è proprio nei momenti difficili che nascono le grandi storie. Gli azzurri potranno riscrivere il loro destino, dimostrando che il vero carattere si vede nelle sfide più ardue. Non perdere questa emozionante avventura!

Roma, 3 giugno 2025 – Si avvicinano gli impegni della Nazionale, che, dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Nations League contro la Germania, è stata inserita nel Gruppo I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Gli azzurri esordiranno venerdì alle 20:45 contro la Norvegia di Stale Solbakken, la principale antagonista per la testa del girone. In questo momento, Haaland e compagni sono in cima a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Moldavia (5-0) e Israele (4-2). Per quello di venerdì, quindi, si può già parlare di scontro decisivo e gli azzurri non possono sbagliare. In conferenza stampa, Giovanni Di Lorenzo ha presentato la gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nazionale, parla Di Lorenzo in conferenza stampa: “Non possiamo più sbagliare”

Leggi anche Concorso Nazionale “Il Made in Italy in Vetrina”: premio ad Angela Caliendo per la creatività che parla di tricolore e territorio - Il 19 maggio 2025, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “Il Made in Italy in Vetrina”.

