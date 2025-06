Natura e introspezione a Travo la mostra Paolo Capitelli l’incanto della terra

Scopri l'incanto della natura e dell'introspezione alla mostra di Paolo Capitelli, in programma sabato 7 giugno alle 17:30 nella suggestiva Sala consiliare del Comune di Travo. Questa rassegna, realizzata con la collaborazione di Tenuta Borri e La Dogana di Linguadà, invita a riflettere sul legame tra uomo e terra. Un'opportunità imperdibile per immergersi in un viaggio artistico che celebra la bellezza e la fragilità del nostro pianeta!

Sabato 7 giugno alle ore 17,30 alla Sala consiliare del Comune di Travo, nel Castello Anguissola in piazza Trento avrà luogo l’inaugurazione della mostra "Paolo Capitelli, l’incanto della terra". Con la gentile collaborazione di Tenuta Borri e La dogana di Linguadà. La rassegna, promossa dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Natura e introspezione, a Travo la mostra "Paolo Capitelli, l’incanto della terra"

Su questo argomento da altre fonti

Permanente, la natura in mostra

Scrive ilgiorno.it: C’è tempo sino al 9 febbraio per ammirare lo spettacolo della natura che va in scena nella ... tecnologico dove gli scatti della prestigiosa mostra fotografica Wildlife Photographer of the ...

Vita, poesia e natura in mostra nello spazio 'Sferocromia'

Segnala msn.com: i cui lavori sono infiniti racconti di natura e di suoni. Installazioni che, come 'Metamofica' o 'Tempo di Pan', parlano di aria e di sogni. All'inaugurazione della mostra, tra le varie forme d ...

Arte, come natura crea. A Trieste l'ennesima mostra che si richiama all'ambiente

Lo riporta ilfoglio.it: E, appunto, le mostre: al Muba la mostra per bambini per “giocare e scoprire la natura con nuovi occhi”, a Venezia “In rerum natura”, dentro il rapporto Uomo e Natura, Natura in posa a ...