Nations League | l' Italia fa poker in Galles e resta in Lega A Soncin | Grande prestazione

L'Italia femminile di calcio si regala una serata da sogno, sbaragliando il Galles con un 4-0 che mette in luce il talento azzurro. Linari e la doppietta di Girelli, seguite da Cantore, chiudono la pratica già nel primo tempo. Con questo poker, le azzurre si assicurano un secondo posto nella Nations League, preparandosi così a affrontare l'Europeo con rinnovata fiducia. Un segnale forte: il futuro del calcio femminile italiano è luminoso!

Linari, la doppietta di Girelli e Cantore chiudono la pratica nel primo tempo. le azzurre chiudono seconde dopo la Svezia (6-1 alla Danimarca). Il ct: "Chiudere così bene non era scontato. E ora l'Europeo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nations League: l'Italia fa poker in Galles e resta in Lega A. Soncin: "Grande prestazione"

Leggi anche Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

