Nasce ‘Inps per i Giovani’ app per tutti i servizi dedicati

L'INPS lancia "Inps per i Giovani", un'app innovativa pensata per supportare i ragazzi tra i 16 e i 34 anni. Tutti i servizi e le prestazioni ora a portata di mano in un'unica piattaforma digitale! In un'epoca in cui il digitale guida le scelte dei giovani, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più accessibile e sostenibile. Scopri come questa app può semplificare la tua vita quotidiana!

(Adnkronos) – L'Inps scende in campo al fianco dei giovani tra i 16 e i 34 anni con un progetto che per la prima volta raccoglie in un unico spazio digitale e sull'App tutti i servizi e le prestazioni dell'Istituto a loro dedicate. Il progetto 'Inps per i Giovani' nasce con l'obiettivo di rafforzare il .

