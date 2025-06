NarteA in Villa Floridiana per la seconda tappa di Piccoli esploratori scoprono

Nel cuore del Vomero, Villa Floridiana si prepara a incantare i "piccoli esploratori" con una seconda tappa ricca di avventure. Domenica 8 giugno, dalle 11.00, i bambini vivranno un’esperienza immersiva tra storia e natura. In un'epoca in cui il contatto con l'ambiente è fondamentale, questa iniziativa stimola la curiosità e l'amore per il patrimonio culturale. Non perdere l'occasione di far scoprire ai tuoi piccoli il fascino di Napoli!

Nel cuore del quartiere Vomero a Napoli, tra alberi secolari e panorami mozzafiato, Villa Floridiana si trasforma in un luogo magico per i più piccoli. Domenica 8 giugno, alle ore 11.00 (ingresso Via Domenico Cimarosa n.77), i bambini potranno partecipare a un'esperienza unica all'interno del.

