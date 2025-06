Nappi Lega | La Salis mi querela per aver detto la verità

La querela di Ilaria Salis nei confronti di Nappi accende i riflettori su un tema scottante: la libertà di parola in un'epoca di cancellazione culturale. In un contesto dove le verità scomode sembrano diventare tabù, la battaglia legale di Salis invita a riflettere su chi ha il diritto di parlare e su quali esperienze contano. Una provocazione che stimola il dibattito sulla responsabilità e sul potere delle parole. Rimanete sintonizzati!

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ilaria Salis mi querela. E per che cosa? Per aver detto, ancora una volta, la verità? Nessuna lezione da una criminale condannata e denunciata diverse volte per reati vari, tra cui: occupazioni di edifici, resistenza a pubblico ufficiale ed ‘esplosioni pericolose’. Ilaria Salis, che ora si erge pure a paladina dell’equità e della giustizia, non si smentisce mai e parla di devolvere l’eventuale risarcimento derivante dalla querela nei miei confronti a vari movimenti, di fatto a favore delle occupazioni abusive. Questa signora si vergogni. Prima di pontificare, utilizzi il proprio lauto stipendio da europarlamentare per pagare gli affitti che non ha mai pagato e per ‘risarcire’ coloro a cui ha ingiustamente occupato casa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it